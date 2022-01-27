Сосновский район, Челябинская область, 27 января, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Челябинской области местного жителя задержали попытку дать взятку полицейскому. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, преступление было совершено 26 января в Октябрьском районе. Гражданин предложил сотруднику ГИБДД 15 тыс. рублей.

Полицейский отказался от денег. Преступные действия подозреваемого были были зафиксированы. Решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения.