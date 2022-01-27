Днепропетровск, Украина, 27 января, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Военнослужащий Национальной гвардии Украины Артем Рябчук, ранее расстрелявший своих сослуживцев на заводе «Южмаш» в Днепре (Днепропетровск), задержан. Об этом 27 января сообщает украинский портал Оbozrevatel.

Victor Задержание

Уточняется, что расстрелявшего своих сослуживцев, пятеро из которых погибли и еще пятеро были ранены, военнослужащего задержали в Днепре (Днепропетровск) и при нем был автомат Калашникова, из которого было совершено названное преступление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уголовное дело по факту стрельбы, устроенной на территории Южного машиностроительного завода («Южмаш») в городе Днепр (Днепропетровск) военнослужащим украинской Нацгвардии, возбудило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.