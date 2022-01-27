Санкт-Петербург, , 10:57 — REGNUM В Санкт-Петербурге на участке трассы М-11 в конце 2022 года начнётся строительство развязки со съездом к аэропорту «Пулково». Об этом 26 января сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Транспортная развязка под мостом Дарья Антонова © ИА REGNUM

Такое решение было принято в рамках совещания по строительству транспортной развязки с выездом к аэропорту «Пулково» на трассе Москва-Санкт‑Петербург М-11 «Нева» с участием губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и председателя правления ГК «Автодор» Вячеслава Петушенко.

Появление новой развязки и ещё одной дороги к аэропорту позволит разгрузить Пулковские шоссе. Решение о её строительстве было принято ещё в июле 2021 года. Позднее президент Российской Федерации Владимир Путин поручил разработать предложения по ускорению проектирования и строительства с трассы М-11.

«Проект очень важен для нашего города и для соседних регионов. Транспортная развязка с прямым выездом к аэропорту разгрузит Пулковское шоссе, обеспечит прямой съезд со скоростной трассы для тех, кто направляется в аэропорт из Пушкинского и Колпинского районов, из Ленинградской и Новгородской областей», — сообщил Александр Беглов.

Согласно плану проекта, развязка на трассе М-11 будет четырёхполосной, общая протяженность составит 2,6 км на разных уровнях. Строительные работы планируют начать в конце 2022 года, а запустить движение по трассе — в 2024 году.

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