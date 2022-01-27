Магас, 27 января, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Ингушетии утром 27 января загорелся торговый павильон на рынке в городе Назрани. Тушение огня началось после 08:05, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

«В 08:05 27 января 2022 года в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РИ поступило сообщение о возгорании в городе Назрань, по улице Фабричная, 26. По прибытии на место пожарных расчетов было установлено, что горит торговый павильон на территории городского рынка», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Для координации действий специальных службы на место пожара выехал прокурор Назрани Ибрагим Чербижев. Причины пожара на территории ООО «Универсальный крытый рынок» установят в ходе проверки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ингушетии.

Как сообщили в МЧС, с 17 по 24 января в Ингушетии на тушение пожаров шесть раз привлекались пожарно-спасательные подразделения, было спасено пять человек, троих эвакуировали.