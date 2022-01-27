Липецк, 27 января 2022, 10:54 — REGNUM На Новолипецком металлургическом комбинате один работник погиб и двое пострадали от отравления газом, сообщил портал Gorod48 со ссылкой на пресс-службу предприятия.
26 января три человека проводили осмотр межцехового трубопровода и отравились доменным газом. По предварительной информации, они не использовали газозащитную аппаратуру.
Один человек погиб. Два сотрудника комбината госпитализированы.
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