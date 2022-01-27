Липецк, 27 января, 2022, 10:54 — ИА Регнум. На Новолипецком металлургическом комбинате один работник погиб и двое пострадали от отравления газом, сообщил портал Gorod48 со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Bryansku.ru Скорая помощь

26 января три человека проводили осмотр межцехового трубопровода и отравились доменным газом. По предварительной информации, они не использовали газозащитную аппаратуру.

Один человек погиб. Два сотрудника комбината госпитализированы.