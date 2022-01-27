Ташкент, 27 января, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Директор исполкома Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) Руслан Мирзаев обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с послом Ирана в Узбекистане Хамидом Наиерабади. Об этом сообщает пресс-служба РАТС ШОС.

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Встреча Мирзаева и Наиерабади состоялась 25 января в исполкоме организации в Ташкенте, она прошла в атмосфере взаимопонимания и партнерства.

«Подробно обсуждены процедурные вопросы вступления Ирана в организацию и в этой связи возможные перспективы сотрудничества с Исполкомом РАТС ШОС по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, процедура приёма Ирана в ШОС идёт с сентября 2021 года. В настоящее время основанная в 2001 году организация объединяет восемь стран: Россию, Индию, Казахстан, Китай, Киргизию, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.

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