Москва, , 10:52 — REGNUM В Москве по программе реновации на 2022 год запланировано переселение 37 тысяч жителей старых пятиэтажек — участников программы, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

В рамках программы реновации в Москве начато переселения 70 тыс. человек почти 50 тыс. из них уже стали собственниками нового жилья.

С начала реализации программы построено 178 новых домов площадью 2,3 млн кв. метров, из них под заселение передано 149. Сейчас в столице расселяют 423 пятиэтажки, 83 из них снесены.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2022 году по программе реновации планируется возвести порядка 100 новых жилых домов.

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