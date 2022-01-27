Кабул, 27 января, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Благотворительная организация Danish Refugee Council пожертвовала 9 440 000 афгани наличными 295 нуждающимся семьям в афганской провинции Парван. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Afghanistan Matters Афганистан

Мохаммад Ибрагим Миа, глава департамента по делам беженцев и репатриантов в провинции Парван, заявил 26 ноября, что каждой семье были розданы пожертвования в размере 32 000 афгани. Он уточнил, что помощь была роздана жителям уезда Кохи Сафи.

Между тем ряд жителей провинции Парван раскритиковали несправедливость в распределении помощи, заявив, что иностранная помощь распределяется среди лиц, близких к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Но местные официальные лица талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опровергли обвинения, добавив, что два дня назад денежная помощь была роздана 246 нуждающимся семьям в городе Чарикар, а также в уездах Баграм и Шинвари провинции Парван.

Бедность и безработица беспрецедентно выросли в стране с тех пор, как к власти пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).