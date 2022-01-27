Самара, , 10:56 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства женщины направят в суд в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

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Сообщается, что прокуратура Ленинского района г. Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего супруга потерпевшей по обвинению в совершении убийства.

По версии следствия, фигурант уголовного дела на почве ревности убил свою бывшую супругу, нанеся ей множественные удары по различным частям тела.

Уголовное дело после вручения обвинительного заключения представителю обвиняемого будет направлено в Ленинский районный суд г. Самары.

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Самарской области пояснили, что «в связи с несогласием представителя обвиняемого с его виновностью в совершении указанного преступления и прекращением уголовного дела в связи со смертью последнего, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу».