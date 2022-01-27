Москва, , 10:47 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что жители Украины в конечном счете выберут руководство страны, которое наладит отношения с Москвой, признав ряд геополитических реалий, включая Крым.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украинцы — люди близкие нам и очень прагматичные. И, я думаю, в конечном счете этот бардак им просто надоест, и они должны будут избрать такое руководство, которое будет проводить — нет, не пророссийскую политику, конечно, а проукраинскую политику», — сказал Медведев в интервью российским СМИ.

Медведев добавил, что речь идет о политике, которая направлена на нормальные экономические отношения с Россией, на достижение разумного баланса по самым разным вопросам, на признание геополитических реалий, включая Крым и целый ряд других вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев заявил, что выходом из различных международных договоров США создали неблагоприятный фон для продолжения переговоров по ограничению стратегических вооружений.

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