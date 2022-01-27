Кострома, , 11:16 — REGNUM Оперативный штаб назвал условия, при которых школы в Костромской области будут переводиться на дистанционное обучение. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Это произойдёт, если в образовательном учреждении на 200 детей заболеют 10% учеников. Для крупных школ показатель составит 5%.

Кроме этого, удаленно будут проходить групповые занятия в организациях дополнительного образования. Правило будет действовать с 31 января по 27 февраля. Оно не касается индивидуальных занятий и спортивных программ.

Количество школ и классов, закрытых на карантин в регионе растёт в геометрической прогрессии. Однако, связаться с ответственным департаментом образования и науки для получения точных цифр корреспондент ИА REGNUM не смог.

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