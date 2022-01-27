Ташкент, , 10:45 — REGNUM В Ташкенте правоохранителями Узбекистана было задержано 30 подозреваемых в причастности к террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом в четверг сообщили в Службе государственной безопасности республики.

Задержание 40.мвд.рф

«В ходе совместной операции правоохранительных органов Узбекистана в Ташкенте задержано 30 человек по подозрению в участии в террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в сообщении.

Помимо того, уточняется, что все задержанные прибыли в Ташкент из Андижанской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей страны для заработков.

Также отмечается, что при проведении доследственных мероприятий выяснилось, что все подозреваемые намеревались поехать в Сирию для того, чтобы принимать участие в боевых действиях на стороне боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в Узбекистане в местах лишения свободы содержится свыше 29 тыс. осужденных.