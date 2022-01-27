Москва, , 10:44 — REGNUM Между Россией и Китаем существует продвинутое стратегическое партнёрство, которое «абсолютно устраивает» стороны, а военного союза двух государств нет, и его никто не ищет. Об этом в интервью российским СМИ заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Флаги России и Китая F-jurist.ru

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«У нас нет никакого военного союза с Китайской Народной Республикой, и к этому никто не стремится. Но в то же время об этом постоянно говорят и все время наблюдают за нашими отношениями», — указал Медведев.

По его словам, очевидно, что российско-китайские отношения «влияют в качестве балансира на международную расстановку сил». Зампред Совета безопасности подчеркнул, что отсутствие военного союза не исключает коопераций в различных сферах, в том числе в военно-политической.

«У нас действительно стратегические отношения, очень добрые отношения, фундаментальные отношения. Отношения, которые носят взаимовыгодный характер», — подчеркнул Медведев, добавив, что российско-китайские отношения находятся на самой высшей точке за всю историю.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что исключать возможности военного союза России и Китая не нужно. Глава государства отметил, что «теоретически вполне можно себе такое представить», однако пока задача военного союза Москвы и Пекина не ставилась.

Напомним, в ноябре 2021 года министры обороны России и КНР Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ утвердили и подписали дорожную карту развития военного сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой на период с 2021 по 2025 годы. Страны будут наращивать взаимодействие вооружённых сил по линии стратегических военных учений и совместных патрулирований.

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