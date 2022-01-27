Южно-Сахалинск, 27 января, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев 27 января в Южно-Сахалинске вручил правительственные награды четырем жителям островного региона, которые принимали участие в ликвидации последствий ледяного дождя в соседнем Приморском крае, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалина.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Ледяной дождь

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«Я хочу поблагодарить вас за работу. К сожалению, мы на Дальнем Востоке достаточно часто сталкиваемся со сложными климатическими условиями. Климат меняется. Возникают наводнения, пожары. «Ледяной дождь» в Приморье оставил без электричества полторы тысячи домов, 180 тысяч человек попали в зону катастрофических явлений. Со всех территорий Дальнего Востока съехались люди, чтобы помочь. Они работали практически круглосуточно. Хочу сказать вам спасибо», — сказал Трутнев.

Полпред вручил благодарности Правительства РФ сотрудникам Южно-Сахалинского сетевого района филиала «Распределительные сети» компании «Сахалинэнерго»: мастеру участка Евгению Гуляеву, начальнику цеха подготовки производства Семену Мищенко, начальнику участка по эксплуатации и ремонту ВЛ 0,4−10 кВ Валерию Пак и мастеру участка Холмского сетевого района Юго-Западного базового сетевого района Петру Чернову.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2020 года на Приморье обрушился ледяной циклон. Такой аномальной погоды и явлений, как в эти дни, с 18 по 21 ноября, в крае не наблюдалось 30 лет — метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев. Лёд образовался толщиной до 12 мм.