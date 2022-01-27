Ульяновск, , 10:43 — REGNUM В Ульяновской области в рамках стартовавшего Года студенческого спорта главным событием станет финал Всероссийской летней Универсиады. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Старт Года студенческого спорта в Ульяновской области Ulgov.ruВ Ульяновской области стартовал Год студенческого спорта В Ульяновской области в рамках стартовавшего Года студенческого спорта главным событием станет финал Всероссийской летней Универсиады. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульянов

В торжественной церемонии открытия тематического года принял участие футболист Дмитрий Сычёв, ставший первым послом Года студенческого спорта в Ульяновской области. В рамках визита он также провёл мастер-класс для воспитанников школы олимпийского резерва «Волга».

В течение года ожидается визит в регион двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, чемпиона мира по боксу Дмитрия Пирога, олимпийских чемпионов Ирины Сумниковой (баскетбол) и Максима Храмцова (тхэквондо). Они проведут мастер-классы и примут участие в спортивных мероприятиях.

Власти отмечают, что ключевым событием станет финал VIII Всероссийской летней Универсиады, который состоится в Ульяновске. Здесь пройдут состязания по боксу, шахматам, бадминтону, тхэквондо, греко-римской борьбе и спортивному ориентированию.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Ульяновской области из-за роста выявляемых случаев заражения коронавирусом при проведении всероссийских соревнований разрешено заполнять зрительские залы наполовину.