Вашингтон, , 10:41 — REGNUM Вашингтон осуждает ракетные испытания КНДР, проведенные 27 января. Об этом заявил представитель Госдепартамента США.

Госдепартамент США Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, испытания, проведенные 27 января, наряду с предыдущими пусками ракет нарушают ряд резолюций Совета Безопасности ООН, представляет угрозу для соседей Северной Кореи и мирового сообщества.

В Госдепартаменте также подтвердили приверженность дипломатическому решению региональных проблем и призвали Пхеньян вернуться за стол переговоров.

Между тем в пресс-релизе Индо-Тихоокеанского командования вооружённых сил США говорится, что запуски баллистических ракет не представляют непосредственной угрозы США и их союзникам. Тем не менее, они дестабилизируют ситуацию в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, из северокорейской провинции Хамгён-Намдо был произведен запуск, предположительно, двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

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