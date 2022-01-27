Урюпинск, Волгоградская область, 27 января, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Проверку по факту возможного нарушения прав детей-сирот в Урюпинске Волгоградской области организовал региональный Следственный комитет, сообщили ИА REGNUM 27 января в пресс-службе ведомства.

Onf.ru Плесень

Следователи обратили внимание на публикацию в социальных сетях, в которой упоминается, что несколько граждан из числа детей-сирот получили квартиры, которые спустя несколько месяцев стали непригодны для жилья. Помещения покрылись плесенью, протекает кровля, фундамент домов начинает разрушаться, а по договору между чиновниками и новыми собственниками, «вся тяжесть ремонта может лечь на плечи обездоленных людей».

В ходе проверки следователи намерены выявить лиц, допустившие нарушение прав детей-сирот. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.