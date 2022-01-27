Москва, 27 января, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Правительственная комиссия по определению перечня социально значимых сайтов добавила в список соцсеть «ВКонтакте», а также портал «Госуслуги». Об этом 26 января сообщили «Ведомости».

VK.com Логотип «Вконтакте»

Благодаря этому пользователи получат доступ к «ВКонтакте» и «Госуслугам» даже при отрицательном балансе на счёте. Пока в списке социально значимых ресурсов нет других сервисов.

Добавим, что в будущем список планируют пополнить соцсетью «Одноклассники», а также не иностранными сервисами для просмотра видео. Для того, чтобы ресурс попал в список, его посещаемость должна составлять не менее 5 млн пользователей в день, а также в нём должны быть зарегистрированы не менее 5 тыс. аккаунтов госорганов, государственных СМИ и крупнейших российских телеканалов.

ИА REGNUM напоминает, что с идеей о предоставлении гражданам России бесплатного доступа к части интернет-ресурсов в 2020 году выступил президент РФ Владимир Путин. В предварительный перечень вошли почти 400 сайтов.