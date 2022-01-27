Днепропетровск, Украина, , 10:38 — REGNUM Уголовное дело по факту стрельбы, устроенной на территории Южного машиностроительного завода («Южмаш») в городе Днепр (Днепропетровск) военнослужащим украинской Нацгвардии, возбудило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. Об этом 27 января сообщает пресс-служба ведомства.

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Уточняется, что ранее в полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Нацгвардии Украины открыл огонь по своим сослуживцам на территории «Южмаша», в результате чего пять человек, включая одного гражданского, погибли и еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.

«По данному факту начато уголовное производство по п. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе расследования ГБР устанавливает причины и мотивы совершившего названное преступление, а также проедет проверку порядка организации службы и охраны ответственными должностными лицами на территории стратегического объекта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что «Южмаша» в украинском городе Днепр (Днепропетровск), где ранее военнослужащий Национальной гвардии Украины расстрелял своих сослуживцев из автомата, была оцеплена.

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