Хабаровск, 27 января, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Хабаровске состоялся концерт, организованный рамках Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова, стартовавшего в Москве 17 января и охватившего более 40 городов России. Об этом 27 января сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Voopk Валерий Михайлович Халилов

Для гостей и жителей краевой столицы в честь 70-летней годовщины со дня рождения выдающегося военного дирижера и композитора играл оркестр штаба округа, возглавляемый подполковником Павлом Сергиенко.

пресс-служба ВВО «В первом музыкальном отделении оркестр штаба ВВО исполнил авторские сочинения Валерия Халилова, в репертуар второго отделения вошли музыкальные произведения известных классических композиторов. В финале концерта прозвучала песня «Россия — навсегда великая страна», являющаяся объединяющим символом Фестиваля Валерия Халилова».

Военный дирижёр, композитор, организатор и руководитель международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» (и многих других подобных мероприятий), художественный руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Михайлович Халилов 25 декабря 2016 года погиб в авиакатастрофе самолёта Ту-154 Минобороны РФ, вылетевшего из Сочи в Сирию. Вместе с ним погибли артисты ансамбля, журналисты и руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза).