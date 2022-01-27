Матвеевский район, Оренбургская область, , 10:35 — REGNUM В Матвеевском районе Оренбургской области в ночь на 27 января произошел смертельный пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар Pixabay.com

Горел дом в селе Кузькино. На тушение пожара потребовалось четыре часа. В ликвидации происшествия задействовали десять человек и четыре спецмашины.

Ориентировочная площадь пожара составила около 80 квадратных метров. Известно, что огонь возник внутри коридора. Во время тушения в доме обнаружено тело мужчины 1977 года рождения. Версией пожара названа неосторожность при курении.