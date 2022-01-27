Москва, 27 января, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В 2021 году на рынке новостроек Москвы зарегистрировали 143 985 договоров долевого участия в строительстве, сообщили 27 января в пресс-службе управления Росреестра по столице.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Это на 29,5% больше, чем в 2020 году, когда было заключено 111 176 сделок. Уточняется, что на рынке жилой недвижимости в 2021 году заключили 98 770 сделок (рост к 2020 году составил 19,4%), в нежилом секторе заключили 45 215 договоров (на 59,1% больше, чем в 2020 году).

«Очевидно, среди решающих факторов повышенного спроса стала льготная ипотека, которая даже после изменений её условий продолжала стимулировать продажи в Москве. Кроме того, в столице всё больше покупателей вместе с квартирами в новостройках сразу приобретали нежилые помещения (кладовки) и машиноместа, что также отражалось на объемах регистраций», — прокомментировал глава управления Игорь Майданов.

По его словам, за 12 месяцев в Москве зафиксирован новый количественный рекорд — почти 144 тысячи регистраций ДДУ на первичном рынке.