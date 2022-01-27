Челябинск, 27 января, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Челябинске двое граждан осуждены за ограбление салона сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

Преступление было совершено ещё в сентябре 2019 года. Тогда молодые люди похитили четыре сотовых телефона на общую сумму более 67 тыс. рублей и сбежали.

Суд учёл имеющуюся у них судимость за нападение на продуктовый магазин. Одному назначено семь, а другому девять лет колонии строгого режима.