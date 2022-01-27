Тюмень, 27 января, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Работодатели Тюменской области планируют привлечь в этом году 36 иностранных граждан из стран с визовым порядком въезда. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента труда и занятости.

Цитата из к/ф «Надо мною солнце не садится» реж Любовь Борисова. 2019. Россия На кухне

В Тюмень приедут 31 гражданин Таиланда, трое— из Грузии, двое — из Сербии. Все эти иностранцы привлекаются для работы поварами, косметологами и технологами.

Отмечается, что 13 января 2022 года министерство труда и социальной защиты РФ утвердило на 2022 год перечень профессий для привлечения иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы.