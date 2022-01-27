Париж, , 10:32 — REGNUM Министерство здравоохранения Франции объявило, что ревакцинацию в стране прошли 34 522 301 человек, передает BFM TV.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, 53 887 709 жителей Франции получили хотя бы одну инъекцию вакцины против коронавируса, а 52 573 176 человек в настоящее время прошли полную вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство общественного здравоохранения Франции обнародовало данные о зарегистрированных за сутки случаях заражения коронавирусом.

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