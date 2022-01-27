Берлин, , 10:29 — REGNUM Большинство жителей Германии выступили против поставок оружия на Украину, тем самым поддерживая позицию федерального правительства. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологическим институтом YouGov, передает DPA.

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Так, 59% респондентов считают правильным отказ германский властей поставлять оружие на Украину.

Порядка 20% опрошенных высказали противоположную точку зрения. Еще 21% респондентов отказался отвечать на вопрос.,

Опрос был проведён с 21 по 25 января, в нем приняли участие 2 042 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы страны военного блока НАТО активизировали военную помощь Украине. В эту страну поставляются различные системы вооружения, а также Киеву выделяются средства на закупку вооружений в странах Запада.

Произошло это после того, как первые раунды российско-американских переговоров о стратегической стабильности фактически провалились. В ходе этих переговоров Москва требовала твердых гарантий того, что Украина никогда не вступит в военный блок НАТО.

Позиция Бердина расходится с большинством стран военного блока НАТО. И канцлер Олаф Шольц, и министр обороны Кристина Ламбрехт, и глава германского МИД Анналена Бербок заявляли, что ФРГ не будет поставлять оружие на Украину.

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