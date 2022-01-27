Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM В Санкт-Петербурге открыта «горячая линия» для пассажиром маршрутного автобуса К-202, пострадавших в ДТП с фурой на Московском шоссе. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Питеравто», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ДТП с маршруткой в Петербурге Пресс-служба прокуратуры СПб

Компания готова оказать помощь всем пострадавшим в ДТП с автобусом №К-202 на Московском шоссе, которое произошло днем 26 января.

«ДТП произошло по вине водителя грузовика, который не уступил дорогу автобусу. Тем не менее компания «Питеравто» берет на себя помощь пострадавшим пассажирам. Для них открыта горячая линия: 677−66−24, добавочный 4224», — уточнили в пресс-службе.

На «горячей линии» пострадавшие пассажиры и их родственники смогут получить консультацию, в частности, по оформлению заявления и других документов на компенсацию в соответствии с действующим законодательством.

«Так же мы готовы оказать любую другую помощь пострадавшим в этом ДТП пассажирам», — добавили в пресс-службе компании.

Напомним, в ДТП с грузовым автомобилем и маршрутной пострадали 14 человек — 13 пассажиров, которые получили травмы легкой и средней степени тяжести. Водитель большегруза получил тяжелые травмы, у него подозрение на перелом позвоночника.

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