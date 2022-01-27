Мехико, , 10:25 — REGNUM Предложение о поединке с российским боксером Дмитрием Биволом, являющимся суперчемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг, получил представитель Мексики Сауль Альварес, который является абсолютным чемпионом мира по боксу в весовой категории до 76,2 кг. Об этом 27 января сообщает телеканал ESPN.

Дмитрий Бивол (сс) WorldSeriesBoxing

Отмечается, что мексиканский спортсмен намерен вернутся на ринг в мае нынешнего года и у него также есть предложение о бое с американцем Джермаллом Чарло, который является чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,5 кг.

Помимо этого, указывается, что также Альварес может провести поединок с Биволом или с боксёром из Казахстана Геннадием Головкиным. При этом мексиканец уже провел до этого с казахским спортсменом два боя, первый из которых (в 2017 году) закончился с ничейным результатом, а во втором (в 2018 году) победа досталась Альваресу.

Отметим, в настоящее время в активе 31-летнего Сауля Альвареса 57 побед (39 — нокаутом) при одном поражении и двух ничьих. На счету 31-летнего ни разу непобежденного Дмитрия Бивола 19 побед (11 — нокаутом).