София, , 10:25 — REGNUM В городе Козлодуй на северо-западе Болгарии, где расположена крупнейшая на Балканах атомная электростанция, сотни местных жителей вышли на акцию против планового отключения электроэнергии. Об этом 27 января сообщает БТВ.

Протест Nathan Keirn

По свидетельствам очевидцев, манифестанты, собравшиеся у здания мэрии Козлодуя, развернули плакаты с надписями «Позор городу энергетиков!» и «Да будет свет!». При этом некоторые участники акции выкрикивают антиправительственные лозунги. Полиция не предпринимает мер по разгону протестующих граждан.

Напомним, в Козлодуе с 24 января действует ограниченный режим подачи электричества бытовым потребителям. Уличное освещение и свет в домах отключаются ежедневно с 18:00 до 22:00 по местному времени (с 19:00 до 23:00 мск.). Как утверждают представители местной администрации, это связано с резким ростом цен на энергоносители в стране.