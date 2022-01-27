В болгарском Козлодуе проходит акция против отключения электроэнергии
София, 27 января, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В городе Козлодуй на северо-западе Болгарии, где расположена крупнейшая на Балканах атомная электростанция, сотни местных жителей вышли на акцию против планового отключения электроэнергии. Об этом 27 января сообщает БТВ.
По свидетельствам очевидцев, манифестанты, собравшиеся у здания мэрии Козлодуя, развернули плакаты с надписями «Позор городу энергетиков!» и «Да будет свет!». При этом некоторые участники акции выкрикивают антиправительственные лозунги. Полиция не предпринимает мер по разгону протестующих граждан.
Напомним, в Козлодуе с 24 января действует ограниченный режим подачи электричества бытовым потребителям. Уличное освещение и свет в домах отключаются ежедневно с 18:00 до 22:00 по местному времени (с 19:00 до 23:00 мск.). Как утверждают представители местной администрации, это связано с резким ростом цен на энергоносители в стране.