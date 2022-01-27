Уфа, 27 января, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Обстоятельства гибели женщины на трассе устанавливают в Башкирии. Об этом 27 января сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

ДТП

Сообщается, что рано утром в Белорецком районе на 208 км автотрассы Уфа — Инзер — Белорецк произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшим.

По предварительной информации, во время движения 70-летний мужчина, сидя за рулем автомобиля Chevrolet Niva, допустил падение 32-летней пассажирки из салона автотранспортного средства на проезжую часть.

Женщина получила не совместимые с жизнью травмы. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе в результате ДТП на пешехода упал дорожный знак.