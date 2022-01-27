Калуга, 27 января, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Калужской области в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» запланировано отремонтировать 195 километров дорог, из которых 96 км — дороги Калужской агломерации. Общее финансирование всех дорожных работ составит 3,9 млрд рублей. Об этом 27 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве дорожного хозяйства.

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По данным ведомства, в 2021 году в области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» было заключено большинство государственных и муниципальных контрактов на ремонт дорог регионального и местного значения, а также на реконструкцию моста через реку Жиздра в Козельском районе. Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Один из самых масштабных проектов — продолжение строительства обхода Калуги на участке Анненки — Жерело. По результатам выполнения работ уровень его технической готовности — 79%. Обеспечение полной технической готовности объекта запланировано на август 2022 года. Протяженность трассы — около 22 км. Среди других крупных проектов — завершение ремонта 33 километровой трассы Белоусово — Высокиничи — Серпухов. Автодорога, которая проходит по территории Жуковского района, является транспортной артерией для более чем 40 тысяч жителей. Она связывает три районных города: Белоусово, Жуков и Кременки. Здесь находятся крупнейшие в регионе промышленные и сельхозпредприятия, туристические объекты.

В Калуге в рамках нацпроекта планируется привести в нормативное состояние дорожное покрытие на участках улично-дорожной сети общей протяженностью 6,722 км.