Ярославль, , 10:38 — REGNUM Ярославская область попала в список регионов, где невозможно дозвониться до поликлиник. ОНФ представил данные мониторинга горячих линий по коронавирусу в ходе совещания членов правительства с Владимиром Путиным.

На линии Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Итоги мониторинга доложил Президенту РФ руководитель исполкома Общероссийского Народного Фронта Михаил Кузнецов.

«Среднее время дозвона в скорую сейчас составляет 3 минуты. На последнем месте из всех регионов — Ленинградская область, где пока 6 минут ожидания, что в пределах нормы. Среднее время дозвона на «122» составляет 2 минуты, но при этом мы фиксируем сбой сейчас в Ингушетии — мы не смогли дозвониться, и в Самарской области, где время ожидания на линии составило 23 минуты, когда мы ее проверяли. Что касается поликлинических колл-центров, а это очень востребованная история, потому что люди часто звонят в близлежащую поликлинику, среднее время дозвона составляет 3 минуты. Однако есть 12 регионов, где, видимо, пошла перегрузка, и мы просто не смогли дозвониться. Это Амурская область, Еврейская автономная область, Камчатка, Курск, Ленинградская область, Бурятия, Хакасия, Саратов, Сахалин, Ставрополь, Томск и Ярославль», — рассказал на совещании с президентом Михаил Кузнецов.

В Ярославском штабе ОНФ корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что дозвониться не смогли до трёх из пяти поликлиник. Трубки взяли в поликлинике №2 Центральной городской больницы Ярославля и поликлинике Переславской центральной районной больницы. Не удалось дозвониться до поликлиники больницы имени Пирогова в Рыбинске, поликлиники №1 Ростовской ЦРБ и взрослой поликлиники №3 Центральной городской больницы в Ярославле.