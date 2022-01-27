Президенту рассказали о невозможности дозвониться в ярославские поликлиники
Ярославль, 27 января, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Ярославская область попала в список регионов, где невозможно дозвониться до поликлиник. ОНФ представил данные мониторинга горячих линий по коронавирусу в ходе совещания членов правительства с Владимиром Путиным.
Итоги мониторинга доложил Президенту РФ руководитель исполкома Общероссийского Народного Фронта Михаил Кузнецов.
В Ярославском штабе ОНФ корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что дозвониться не смогли до трёх из пяти поликлиник. Трубки взяли в поликлинике №2 Центральной городской больницы Ярославля и поликлинике Переславской центральной районной больницы. Не удалось дозвониться до поликлиники больницы имени Пирогова в Рыбинске, поликлиники №1 Ростовской ЦРБ и взрослой поликлиники №3 Центральной городской больницы в Ярославле.