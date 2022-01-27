Нью-Йорк, США, , 10:24 — REGNUM Американский актёр Маколей Калкин и его девушка, актриса Бренда Сонг помолвлены. Об этом 26 января сообщил People.

Крик Цитата из к/ф «Один дома». реж Крис Коламбус. 1990. США

Актрису сфотографировали на улице в Нью-Йорке (США) — на безымянном пальце Сонг заметили обручальное кольцо. Калкин и его невеста пока не давали комментариев по этому поводу.

ИА REGNUM напоминает, что Маколей Калкин и Бренда Сонг состоят в отношениях на протяжении четырёх лет. В апреле 2021 года у них родился сын, которого назвали в честь умершей сестры Калкина Дакоты.

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