Кызыл, 27 января, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле вырастут тарифы на проезд в общественном транспорте. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканской службы по тарифам, с 3 февраля стоимость поездки составит 23 рубля.

Мэрия Кызыла Общественный транспорт в Кызыле

Повышение, как отмечается, было утверждено постановление правительства республики от 21 января 2022 года.

При этом сами перевозчики, а также приглашённые эксперты считают, что экономически обоснованный тариф должен достигать 26−30 рублей. В настоящее время цена за проезд составляет 20 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Тувы Владислав Ховалыг раскритиковал систему общественного транспорта столицы региона. По его словам, логистика маршрутов не продумана, а подвижной состав преимущественно устаревший. Для решения проблемы, вся отрасль будет реформирована.

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