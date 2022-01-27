Варшава, , 10:22 — REGNUM Депутат Европейского парламента из Испании Эстебан Гонсалес Понс в интервью порталу Euractiv. pl заявил, что «надо попытаться помочь польскому обществу сменить власть, которая кажется не лучшей для Польши».

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Евродепутат добавил, что в начале февраля он возглавит делегацию Европейского парламента, которая приедет с наблюдательной миссией в Польшу «с целью исследования нелегальной слежки за оппозицией с использованием программного обеспечения Pegasus».

«Мы будем бескомпромиссны в отстаивании верховенства закона в Польше», — добавил он.

Напомним, ранее оппозиционные силы в польском Сенате инициировали создание в парламенте комиссии по расследованию возможного использования властями израильской программы Pegasus для слежения за оппозицией. Причиной этому послужили заявления некоторых оппозиционных политиков, что за ними следят, а разговоры прослушивают.