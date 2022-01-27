27 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Чехия передаст Украине четыре тысячи артиллерийских снарядов.

Оксана Переможенко, , 12:14 — REGNUM Чехия передаст Украине четыре тысячи артиллерийских снарядов. Об этом 26 января сообщает ČTK. Соответствующая инициатива оборонного ведомства Чехии относительно «помощи» Украине была одобрена правительством Чехии. Киеву выделят снаряды на сумму полтора миллиона евро.

Военные Алексндр Горбаруков © ИА REGNUM

Таким образом Прага выражает Киеву свою солидарность в связи с ситуацией на границе Украины с Россией.

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Новость обсудили на украинских телеграм-каналах: 112.ua, VESTI, Klymenko Time. Многие отметили, что Чехия увеличила вероятность возможного обострения военных действий в Донбассе.

«И эти тоже подстрекают на военные действия», — отреагировал ELK90.

«Помните, как Петрова и Баширова обвиняли во взрывах военных складов в Чехии? А снаряды точно стабильны? Не взорвутся на Украине?» — задался вопросом One Moment.

«А не боятся чехи, что «неадекваты» вернут снаряды обратно по воздуху?» — задался вопросом Anatoliy C.

«Как же все хотят, чтобы украинцы уничтожали друг друга», — написал voland1953.

Украинские военные. Донбасс Ngu.gov.ua

«Уж не те ли это снаряды, которые «сгорели» на складе?» — с сарказмом поинтересовался Аркадий.

«Как им войны хочется на чужой территории! Нет чтобы экономически помогать!» — возмутился Николай К.

«А им конкуренты не нужны. Так что экономически помогать они явно не будут. А вот сбывать оружие, провоцировать для этого боевые действия на Украине, и не только, — и зарабатывать на этом бешеные деньги — это они запросто», — ответил Николаю К. Аркадий.

«А гробы нам никто не хочет поставить?» — не без сарказма задался вопросом Денис.

«А если потом кто-нибудь одобрит такую же обратную «поставку» в Чехию? Только прилетом…» — отреагировал Вячеслав.

«А калибр снарядов какой? Они к наши орудиям подходят? Или мы их руками бросать будем?» — поинтересовался в свою очередь Андрей.

«Это, часом, не те, которые давно пора утилизировать? Вот хитро*опые чехи и придумали», — отметил Kyrortnik.

«Так дарит или в кредит? Это важно!» — подытожил Sergio V.

ВСУ U.S. Army Europe Images

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Напомним, ранее стало известно, что Германия готова передать Украине пять тысяч военных касок.

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Отметим, ранее Киев также получил три партии дополнительной военной «помощи» США.