Владикавказ, 27 января, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В Северной Осетии потребовалось вмешательство прокуратуры, чтобы обезопасить родильный дом от обрушения на него антенно-мачтовых сооружений филиала ПАО «Ростелеком». Еще два года назад надзорное ведомство обнаружило нарушения безопасности при эксплуатации двух таких сооружений, расположенных по улице Кирова, 47 в городе Владикавказе, и предписало устранить их, однако компания не выполнила требования, из-за чего прокуратуре пришлось обратиться в суд.

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«В 2020 году ООО «РТК» проводилось плановое техническое обслуживание антенн, по результатам которого были выявлены критические недостатки, в частности отклонение вертикальности опор, и даны рекомендации по их устранению. <…> Выявленные нарушения создают угрозу обрушения антенно-мачтовых сооружений и, как следствие, ставят под угрозу безопасность жизни и здоровья людей. Кроме того, в непосредственной близости от здания «Ростелекома» расположен родильный дом», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ленинский районный суд города Владикавказа исковые требования прокурора района удовлетворил, компанию «Ростелеком» обязали устранить нарушения пр эксплуатации вышек. Требования суда удовлетворены в полном объеме.