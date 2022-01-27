Ульяновск, 27 января, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Ульяновске завершено расследование уголовного дела по факту похищения человека и вымогательства. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

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Фигурантом уголовного дела стал 34-летний ульяновец. Следствие считает, что 18 июня 2020 года на территории гаражно-строительного кооператива обвиняемый напал с ножом на потерпевшего, похитил его телефон и деньги, после чего вывез на своей иномарке Volvo к местному кладбищу.

«Он требовал передачи ему 20 тыс. рублей ежемесячно и угрожал расправой», — говорится в сообщении.

Обвиняемый арестован. В ведомстве отмечают, что он имеет судимость за хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью.

Дело расследовалось по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой», ч. 1 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»), п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»). Материалы переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ульяновске ушло в суд уголовное дело в отношении двух братьев, которых обвинили в разбое и похищении человека.

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