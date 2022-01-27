Новосибирск, 27 января, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Новосибирской области началась пятая — «омикронная» — волна пандемии. Об этом сегодня, 27 января, заявил губернатор региона Андрей Травников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

»По всем сигналам: и объективной статистики, и загрузки здравоохранения можно констатировать, что пятая волна пандемии стартовала, в том числе и в Новосибирской области, — отметил он. — В связи с тем, что пятая волна развивается, в связи с её особенностями и подготовлены дополнительные меры, в том числе ограничительные, чтобы сдержать темпы распространения».

Напомним, что с 31 января в Новосибирской области вводится всеобщий школьный карантин.

Читайте также: Решение о всеобщем школьном карантине принято — новосибирский губернатор