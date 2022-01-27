Тбилиси, , 10:16 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 73 250 исследований на SARS-CoV-2 выявили 17 484 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 27 января обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 110 168 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 981 531 победил инфекцию, в том числе 3699 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 14 840 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 27 человек скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 4714 пациентов, в оборудованных гостиницах — 2080.

Днём ранее в Грузии в ходе 78 172 исследований выявили 17 530 носителей SARS-CoV-2, что стало «рекордом» для страны. Выздоровевшими врачи признали 5087 человек, скончались 39 пациентов с COVID-19.

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