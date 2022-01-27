Москва, 27 января, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Отношения между Россией и Соединенными Штатам не изменятся до тех пор, пока не утвердится новый мировой порядок, в котором США лишатся доминирующего положения. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Пушков Алексей

По его словам, на сегодняшний день такой сценарий маловероятен, поскольку США не готовы отдать управление миром кому-то другому.

«США — это гегемон, постепенно теряющий позиции в мире, … они хотят подчинить себе практически всю Европу, отбросив Россию на окраину. Именно для этого им нужна Украина. Следующей фазой будет конфронтация с Китаем», — сказал он в интервью изданию «Украина.ру».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушков заявил, что в настоящее время вопрос о политическом признании Россией Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) не стоит.

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