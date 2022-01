Сан-Матео, США, , 10:15 — REGNUM В Сети появился список бесплатных игр, которые станут доступны подписчикам сервиса PS Plus в феврале 2022 года. Об этом 27 января пишет издание Eurogamer.

PlayStation 5 Иван Шилов ©ИА REGNUM

В феврале подписчики PS Plus смогут забрать в свою библиотеку Planet Coaster, UFC 4 и Tiny Tina's Assault on Dragon Keep. При этом Planet Coaster будет доступна только обладателям консолей PS5.

Напомним, что PS Plus — это сервис подписки для обладателей игровых консолей PlayStation. Он позволяет геймерам играть онлайн, а также получать бесплатный доступ к нескольким играм каждый месяц.

Читайте ранее в этом сюжете: Blizzard готовится делать анонсы по своим главным франшизам?