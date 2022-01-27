Вашингтон, , 10:15 — REGNUM Министр обороны США Ллойд Остин намерен встретиться с руководителями ряда оборонных компаний, чтобы обсудить ускорение разработки гиперзвуковых вооружений. Об этом сообщает газета Politico.

Ллойд Остин NATO North Atlantic Treaty Organization

Встречу министр запланировал 3 февраля, на неё приглашены исполнительные директора примерно десяти оборонных компаний. Остин хочет наметить пути решения проблемы, отмечают источники издания.

«Пентагон хочет ускорить работу в рамках программы создания гиперзвуковых вооружений, чтобы не отстать от России и Китая», — говорится в публикации.

Во встрече будут участвовать первый заместитель Остина Кэтлин Хикс и его заместитель по вопросам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Хайди Шу. По мнению Остина, отмечают собеседники издания, на разработку таких вооружений выделено недостаточно средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шу заявила о приоритетности разработок в области гиперзвука для США.

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