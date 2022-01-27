Хельсинки, , 10:15 — REGNUM В данный момент возможность вступления Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО) не рассматривает правительство страны. Об этом 27 января заявила финский премьер-министр Санна Марин в интервью испанской газете El Pais.

Санна Марин Jari Niemelä

«Мы не обсуждаем эту возможность (вступления в НАТО) сейчас, но мы сохраняем за собой возможность сделать это в будущем — в случае, если мы так решим», — сказала она.

Также Марин уточнила, что за последние годы Финляндия сблизилась с альянсом и считает своей главной структурой безопасности Евросоюз.

При этом премьер-министр Финляндии отметила, что на страну повлияли контрсанкции России в ответ на антироссийские санкции западных стран и добавил, что финские коммерческие отношения с РФ продолжаются.

«Важно, чтобы ЕС был сплочен, чтобы дать убедительный ответ, если Россия пройдет дальше со своей агрессией против Украины», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что резолюция о поддержке Украины, принятая накануне парламентом Грузии, не содержит упоминаний о России.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.