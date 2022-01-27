Рязань, , 10:19 — REGNUM Меры противодействия распространению коронавирусной инфекции усилены в Рязанской области, сообщили ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона.

Рейд по соблюдению ограничительных мер в Рязани Пресс-служба правительства Рязанской области

До 10 февраля 2022 года продлевается самоизоляция граждан в возрасте старше 60 лет, а также ограничения по зрелищно-развлекательной деятельности и ночной работе предприятий общепита.

«Работодателям рекомендовано соблюдать меры профилактики, в том числе проводить термометрию, обеспечивать сотрудников средствами индивидуальной защиты, отстранять от труда работников с признаками заболевания, а также рассмотреть возможность перевода людей на дистант», — говорится в документе.

Несовершеннолетним снова запрещено находится без сопровождения взрослых на территории определённых объектов. С 4 февраля по 30 марта отменяется заезд детей в оздоровительный центр «Колос».

С 31 января по 27 февраля в стационарных организациях соцобслуживания возобновляется особый режим работы. Временно отменяется предоставление соцуслуг группам граждан и вводится заочный пересмотр индивидуальных программ предоставления соцуслуг.