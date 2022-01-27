* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 27 января, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительства Афганистана оценило саммит в Осло как успешный. Об этом сообщатся на странице МИД в Твиттере.

Иван Шилов ИА REGNUM Теракт в Афганистане

Абдул Каххар Балхи, пресс-секретарь МИД, сообщил, что были проведены «серьёзные и эффективные переговоры» о гуманитарной помощи, отмене банковских ограничений и высвобождении валютных резервов Центрального банка.

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В заявлении министерства иностранных дел говорится, что исполняющий обязанности министра иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки обсудил новые планы, достижения и политику талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с представителями США и европейских стран.

В информационном бюллетене приводятся слова представителей ЕС, Великобритании, США и благотворительных организаций, которые высоко оценивают прогресс, достигнутый правительством талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в обеспечении безопасности, борьбе с коррупцией и обучении.

Также в заявлении говорится, что на встрече обсуждались проблемы прав человека и прав женщин, и что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заверили участников встречи в Осло в том, что положения международного права соблюдаются в рамках исламского права и афганских ценностей.

На встрече упоминалось, что правительство, возглавляемое талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), разделяет озабоченности международного сообщества и решает большинство вопросов.

Первый день саммита был посвящен встрече с афганскими деятелями и рядом представителей гражданского общества, по итогам которой было принято совместное заявление, говорится в бюллетене МИД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Министерство иностранных дел возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительства Афганистан назвало подобные встречи эффективными для укрепления доверия и привлечения гуманитарной помощи и подчеркнуло необходимость продолжения таких встреч.