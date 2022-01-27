Париж, , 10:14 — REGNUM Агентство общественного здравоохранения Франции обнародовало данные о зарегистрированных за сутки случаях заражения коронавирусом, передает BFM TV.

Эпидемия коронавируса во Франции Russian.news.cn

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

В стране за сутки выявили 428 008 носителей коронавируса.

В настоящее время во Франции госпитализировано 30 624 пациента с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по всей Франции запланированы демонстрации по призыву профсоюзов и молодежных организаций с требованием повысить заработную плату.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции пройдут массовые демонстрации